В Петербурге зафиксировали очередной сбой мобильного интернета

Всего за последние сутки жители города оставили порядка 1,5 тысячи сообщений о неполадках.

Днем 7 сентября в Петербурге значительно выросло количество обращений от пользователей, столкнувшихся со сбоями в работе мобильного интернета. По данным независимого сервиса Downdetector, первые жалобы на проблемы с подключением начали поступать около 11:00.

Всего за последние сутки жители города оставили порядка 1,5 тысячи сообщений о неполадках.

Пик жалоб пришелся на полуденные часы. Часть абонентов сообщила о практически полном отсутствии доступа к сети.

До этого массовый сбой мобильного интернета произошел 1 сентября.

Фото: Piter.TV