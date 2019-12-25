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В Петербурге зафиксировали очередной сбой мобильного интернета
7 сентября, 13:15
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В Петербурге зафиксировали очередной сбой мобильного интернета

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Всего за последние сутки жители города оставили порядка 1,5 тысячи сообщений о неполадках. 

Днем 7 сентября в Петербурге значительно выросло количество обращений от пользователей, столкнувшихся со сбоями в работе мобильного интернета. По данным независимого сервиса Downdetector, первые жалобы на проблемы с подключением начали поступать около 11:00.

Всего за последние сутки жители города оставили порядка 1,5 тысячи сообщений о неполадках. 

Пик жалоб пришелся на полуденные часы. Часть абонентов сообщила о практически полном отсутствии доступа к сети.

До этого массовый сбой мобильного интернета произошел 1 сентября

Фото: Piter.TV

Теги: мобильный интернет, санкт-петербург
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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