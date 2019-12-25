В Петербурге зафиксировали очередной сбой мобильного интернета

Днем 7 сентября в Петербурге значительно выросло количество обращений от пользователей, столкнувшихся со сбоями в работе мобильного интернета. По данным независимого сервиса Downdetector, первые жалобы на проблемы с подключением начали поступать около 11:00.
Всего за последние сутки жители города оставили порядка 1,5 тысячи сообщений о неполадках.
Пик жалоб пришелся на полуденные часы. Часть абонентов сообщила о практически полном отсутствии доступа к сети.
До этого массовый сбой мобильного интернета произошел 1 сентября.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все