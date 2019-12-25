В Госдуме рассказали о возможности поставок вакцины от COVID-19 в Италию

Леонид Слуцкий заявил, что препарат может быть доставлен Италии до конца 2020 года.

В Госдуме России рассказали о возможности поставок вакцины от COVID-19 в Италию. Об этом на заседании профильного комитета по международным делам нижней палаты парламента сообщил Леонид Слуцкий. Депутат отметил, что поставки российского препарата против коронавируса итальянским коллегам могут начаться до Нового года.

Когда пройдет третья фаза испытаний, уверен, что… мы сумеем также поставить необходимое количество вакцины в Италию. С большой вероятностью, такие поставки могут начаться до Нового года Леонид Слуцкий, российский депутат

Напомним, что 17 ноября проходит онлайн-заседание комитета Госдумы по международным делам и комиссии по иностранным делам и вопросам Евросоюза Палаты депутатов парламента Италии. Одной из ключевых тем обсуждений является борьба с распространением коронавируса.

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Фото: Минздрав России