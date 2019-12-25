Госдума приняла во II чтении законопроект о запрете рекламы искажения данных счетчиков

Сейчас сайты с такой информацией могут быть заблокированы только по решению суда.

Госдума России на пленарном заседании приняла во II чтении законопроект о запрете рекламы искажения данных счетчиков потребления коммунальных ресурсов. Документ инициирован представителями партии "ЕР". Депутаты отметили, что на отдельных сайтах предоставляются подробные инструкции по тому, как можно уменьшить платеж за ЖКХ за счет воздействия на приборы учета.

Прямой запрет на рекламу такого рода устройств, распространение иной информации о способах и методах искажения данных учета потребления коммунальных ресурсов и ответственность за их размещение законодательством не установлены пояснительная записка

Парламентарии отметили, что сейчас подобные сайты блокируются силами Федеральной службой по надзору в сфере связи исключительно по судебному постановлению. Это не позволяет обеспечивать оперативное прекращение незаконной деятельности.

Госдума приняла во II чтении законопроекты о наказании за призывы к отчуждению территорий РФ.

Фото: Piter.tv