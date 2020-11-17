Госдума приняла во II чтении законопроекты о наказании за призывы к отчуждению территорий РФ

Правки вносятся в УК РФ и КоАП.

Госдума на пленарном заседании приняла во II основном чтении законопроекты о наказании за призывы к отчуждению территорий РФ. Депутаты ввели административные штрафы за правонарушение, совершенное впервые. Изменения коснулись Уголовного кодекса и Кодекса об административных нарушениях.

Документ предусматривает административную преюдицию. После призыва к отчуждению территории в первый раз, нарушителя ждет административная ответственность. Физические лица выплатят штраф в размере 30-60 тысяч, должностные лица - 60-100 тысяч, юридические - 200-300 тысяч рублей. За публичные призывы в Сети предусматриваются повышенные "тарифы": 70-100 тысяч, 100-200 тысяч, 300-500 тысяч соответственно.

УК РФ на данный момент предусматривает ответственность по данному правонарушению. Однако штраф будет увеличен до 200-400 тысяч рублей (со 100-300 тысяч). Также сохраняется мера наказания в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Дополнительно появляется новая статья о санкциях за действия, направленные на отчуждение части территории или ее нарушение, за исключением делимитации, демаркации, редемаркации госграницы. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 6-10 лет.

Госдума приняла во II чтении законопроекты о верховенстве Конституции РФ.

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