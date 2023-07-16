Володин рассказал о законах, вступающих в силу в апреле

В Госдуме раскрыли ряд важных для общества нововведений.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступают в силу на российской территории в апреле. В собственном аккаунте на национальной цифровой платформе Max депутат указал, что власти усилили контроль за тарифообразованием. Для этого приняты решения по расширению должностных полномочий для сотрудников Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Теперь в случае неоднократного неисполнения решений и предписаний надзорного ведомства в области регулирования тарифов, антимонопольная служба сможет самостоятельно пересматривать их предельные уровни. Кроме этого по стране будет повышена ответственность должностных лиц за невыполнение предписаний ФАС и введено административное наказание в виде безальтернативной дисквалификации на срок до трех лет. Такие нововведения призваны защитить права населения, а также наведут порядок в сфере начисления платы за коммунальные услуги.

Парламентарий из нижней палаты добавил, что социальные пенсии пожилым людям будут проиндексированы на 6,8 процентов. Эта мера поддержки коснётся более 3,5 миллионов граждан. С 1 апреля изменятся правила для операторов сервисов рассрочки и права их пользователей. Теперь при покупке товара таким способом стоимость будет соответствовать цене при полной оплате, а максимальный срок рассрочки составит шесть месяцев. С первого числа максимальный размер начислений - процентов, неустойки, комиссии - по потребительским кредитам и займам на срок до года снижается со 130 до 100 процентов от суммы основного долга. При помощи такого закона политики хотят снизить долговую нагрузку на россиян. В результате общий долг не сможет превышать двойную сумму займа.

С 3 апреля перечень имущества многодетных семей, которое не может быть взыскано за долги, дополняется бесплатно предоставленным земельным участком. Дополнительно нельзя будет изымать автомобиль, если он является единственным в семье. Также нововведение касается и ОСАГО. С апреля штраф за управление транспортным средством без полиса ОСАГО будет начисляться только один раз в течение 24 часов с момента первого выявления такого административного правонарушения. С 26 числа вступит в законную силу упрощенное оформление гражданства детей по рождению.

Подать заявление об оформлении российского гражданства, приобретенного по рождению, в территориальный орган МВД России можно дистанционно, в электронной форме. Также расширен перечень лиц, имеющих право подать такое заявление. К ним отнесены усыновитель и уполномоченный представитель органа опеки и попечительства. Вячеслав Володин, депутат ГД РФ

Политик добавил, что с 1 апреля организации, подведомственные федеральным или региональным органам исполнительной власти и проводящие медицинскую, научную или научно-исследовательскую деятельность, смогут получить статус национального медицинского исследова-тельского центра (НМИЦ). Критерии отбора опредилит правительство. Такие объекты будут заниматься лечением заболеваний, реабилитацией и разщвитием инновационных технологий и методов.

Володин: депутаты солидарны, что развитие СПО должно быть в приоритете.

Фото: Piter.tv