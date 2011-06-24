Володин: депутаты солидарны, что развитие СПО должно быть в приоритете

В Госдуме призвал развивать направление для целей экономики.

Развитие среднего профессионального образования должно быть в приоритете на российской территории у властей, в том числе, у региональных. Соответствующее заявление сделал председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Парламентарий из нижней палаты выступил на Форуме колледжей Москвы. Он пояснил, что законодатели солидарны с такой позицией.

Все мои коллеги, несмотря на их политическое мировоззрение, сегодня посмотрев, будут едины во мнении, что для нас среднее профессиональное образование должно быть приоритетным. Вячеслав Володин, депутат ГД РФ

Политик уточнил, что в определенный момент СПО "незаслуженно ушло на второй план", от чего отечественная экономическая система проигрывает. Однако в этом вопросе сейчас флагманом является Москва. Столица во многом изменила отношение населения к профессиональному образованию. В ГД ожидают, что остальные субъекты страны последуют примеру города.

