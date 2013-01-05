Володин призвал Минздрав отозвать рекомендации о цвете одежды врачей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил против рекомендаций Минздрава о цвете одежды для врачей и медперсонала. Парламентарий призвал отозвать документ, разосланный в медучреждения в 2024 году, и напомнил, что образ врача в белом халате формировался столетиями.
Володин отметил, что в Госдуму поступают обращения от представителей медицинского сообщества, обеспокоенных рекомендациями по расцветке форменной одежды. Хотя документ носит рекомендательный характер, председатель ГД считает правильным его отозвать.
Образ врачей, как людей в белых халатах, формировался столетиями. Зачем рушить этот образ и сложившиеся традиции?
Вячеслав Володин, председатель Госдумы
Он также усомнился в необходимости разделять коллектив путём закрепления цветовой дифференциации за разными должностями в медучреждении.
По мнению политика, подобные решения должны предварительно обсуждаться с профессиональным сообществом, а не приниматься в рабочем порядке.
Фото: Вконтакте / Дума ТВ
