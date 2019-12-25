Володин запустил опрос об эффективности мер по борьбе с кибермошенниками

В Госдуме рассказали о нововведениях, которыми депутаты надеются повысить защищенность граждан от мошенников в интернете.

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин запустил среди подписчиков своего аккаунта в национальном мессенджере Max опрос о том, насколько эффективно, по мнению населения, работают принятые нижней палатой парламента законы по противодействию кибермошенничеству. Политический деятель рассказал гражданам о том, что по сравнению с 2024 годом количество таких преступлений уменьшилось почти на 12 процентов.

Самое значительное сокращение приходится на противоправные действия в области компьютерной информации и дистанционных краж. Более того, в 2025 году удалось предотвратить более 27 млн мошеннических операций. А как, по вашему мнению, работают принятые меры, направленные на борьбу с кибермошенничеством? Вячеслав Володин, депутат ГД РФ

Среди предложенных вариантов ответа указано: "эффективно", "не совсем эффективно", "неэффективно" и "все равно". Председатель Госдумы уточнил, чо законодательными властями с 2025 года принято 11 федеральных законов, направленных на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством. Благодаря таким нововведениям граждане могут устанавливать самозапреты на оформление новых SIM-карт, а также на заключение договоров потребительского кредита и займа. Дополнительно появились обязательная маркировка входящих телефонных звонков от компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП), "период охлаждения" при выдаче клиентам кредитов, в течение которого не осуществляются финансовые операции.

Володин назвал ядерное оружие единственным сдерживающим фактором.

Фото: