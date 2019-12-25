Володин назвал ядерное оружие единственным сдерживающим фактором

В Госдуме рассказали о падении уровня статусности международных институтов.

Международные институты в настоящее время сильно ослаблены, поэтому власти многих государств с ними не считаются. Соответствующее заявление сделал председатель Государственной думы России Вячеслав Володин, комментируя ситуацию через национальный мессенджер Max. Парламентарий из нижней палаты уточнил, что использование ядерного оружия все еще считается красной чертой стран в противодействии друг другу. Политический деятель уверен, что на планете единственным сдерживающим фактором является ядерное оружие.

Балансы, ранее поддерживаемые, не работают. Единственный сдерживающий фактор сегодня, чтобы не допустить втягивания мира в процессы, которые могут быть невозвратными и приводящими к трагедиям огромного масштаба, - наличие ядерного оружия. Вячеслав Володин, председатель ГД РФ

Фото: Вконтакте / Дума ТВ