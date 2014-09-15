  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:37
187
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Володин поблагодарил Мишустина за конструктивное взаимодействие с Госдумой

0 0

По его словам, депутаты имеют возможность обсуждать с правительством любые вопросы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил премьер-министра РФ Михаила Мишустина за конструктивное взаимодействие с Госдумой. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Глава кабина провел встречу с Володиным в преддверии отчета правительства, который состоится 25 февраля в Госдуме. Володин отметил, что у Госдумы выстроились конструктивные отношения с правительством. По его словам, депутаты имеют возможность обсуждать с правительством любые вопросы, в том числе самые сложные и острые темы

Все политические фракции, депутаты стараются по максимуму использовать эту возможность для того, чтобы обсудить темы, которые волнуют наших граждан. А в нашем перечне вопросов их много, они и звучали и еще в ходе отчета правительства прозвучат.

Вячеслав Володин, председатель Госдумы

Ранее Мишустин заявил о необходимости контроля за ценами на социально значимые товары.

Видео: Правительство России

Теги: вячеслав володин, госдума россии, михаил мишустин, правительство россии, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии