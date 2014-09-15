Володин поблагодарил Мишустина за конструктивное взаимодействие с Госдумой

По его словам, депутаты имеют возможность обсуждать с правительством любые вопросы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил премьер-министра РФ Михаила Мишустина за конструктивное взаимодействие с Госдумой. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Глава кабина провел встречу с Володиным в преддверии отчета правительства, который состоится 25 февраля в Госдуме. Володин отметил, что у Госдумы выстроились конструктивные отношения с правительством. По его словам, депутаты имеют возможность обсуждать с правительством любые вопросы, в том числе самые сложные и острые темы

Все политические фракции, депутаты стараются по максимуму использовать эту возможность для того, чтобы обсудить темы, которые волнуют наших граждан. А в нашем перечне вопросов их много, они и звучали и еще в ходе отчета правительства прозвучат. Вячеслав Володин, председатель Госдумы

Ранее Мишустин заявил о необходимости контроля за ценами на социально значимые товары.

Видео: Правительство России