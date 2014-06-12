  1. Главная
Сегодня, 11:50
Мишустин заявил о необходимости контроля за ценами на социально значимые товары

Глава ФАС зачитал доклад о проделанной за 2025 год работе.

Федеральная антимонопольная служба России должна постоянно следить за тем, как формируются цены на социально значимые товары в магазинах. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи с руководителем ФАС Максимом Шаскольским. Мероприятие было организовано на территории Дома правительства в Москве. Чиновник объяснил коллеге из надзорного ведомства, что сейчас ФАС имеет все необходимые механизмы для осуществления таких задач, а также наработанную практику.

Очень важно, чтобы был обеспечен постоянный контроль за порядком формирования цен, в том числе на социально значимые товары. Прошу вас лично отслеживать ситуацию и докладывать в правительство.

Максим Шаскольский, глава ФАС

В числе приоритетных направлений, по которым нужно пристальное сохранять наблюдение за прозрачностью ценообразования, председатель российского правительства назвал рыбную продукцию, лекарственные препараты, мобильную связь и транспортные услуги. Дополнительно Михаил Мишустин  указал на важность контроля за тарифами на коммунальные услуги.

Фото и видео: Правительство России

