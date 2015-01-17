  1. Главная
Мишустин призвал обеспечить достойное качество туризма при разном достатке

Глава кабмина РФ призвал развивать инфраструктуру и вкладываться в отрасль.

Туристическая индустрия  на территории нашего государства должна обеспечивать достойное качество услуг и инфраструктуры для людей с самым разным достатком. Соответствующее заявление сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин на совещании от 17 февраля с вице-премьерами. Чиновник из кабинета министров объяснил коллегам, что  возможности туристической отрасли страны должны отвечать растущей популярности внутренних поездок.  Эксперт пояснил, что для реализации задуманного власти должны развивать производство канатных дорог и кабинок, специальной техники для уборки снега и прочих средств, необходимых путешественникам для организации поездок.

В большинстве субъектов РФ эта отрасль обладает очень серьезным экономическим потенциалом. Ежегодно отмечаем, что интерес к внутренним поездкам в стране растет, причем не только у наших граждан, но и у гостей из-за рубежа.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер-министр добавил, что сейчас для местного населения существует очень широкий выбор мест для отдыха, в том числе хорошо оснащенные горнолыжные курорты, малые города с уникальной атмосферой и большие мегаполисы. 

