Мишустин распорядился присвоить имя ЦСКА горе на Северном Кавказе

Премьер-министр одобрил географическое нововведение в России.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин распорядился присвоить название "ЦСКА" горе Главного Кавказского хребта, расположенного на территории Кабардино-Балкарской республики. Соответствующий указ премьер-министра страны опубликован на официальном портале правовой информации. В тексте распоряжения говорится о том, что решение принято согласно существующему Федеральному закону "О наименованиях географических объектов" и на основании предложения парламента Кабардино-Балкарской Республики.

... Присвоить наименование "ЦСКА" безымянной горе с координатами 43"18,7 северной широты, 42°31,0 восточной долготы и абсолютной высотой 3721 метр, расположенной на территории Кабардино-Балкарской Республики. текст документа

Фото: Piter.tv