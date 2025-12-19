ЦСКА выиграл шестой матч подряд победив "Шанхайские Драконы"

"Шанхайские Драконы" проиграли со счетом 0:1 на стадионе СКА Арена.

Хоккейный клуб ЦСКА одержал победу над командой "Шанхайские Дракон" со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, проходившем 5 февраля 2026 года на стадионе "СКА Арена" в Санкт-Петербурге.

Игра завершилась минимальной победой московского клуба благодаря единственной шайбе, заброшенной Павлом Карнауховым на 45-й минуте третьего периода. Ассистировали Дроздов и Саморуков. В первых двух периодах команды не сумели открыть счет.

Победа стала для ЦСКА шестой подряд в текущем чемпионате КХЛ. Команда "Шанхайские Драконы" в следующем матче 10 февраля примет "Локомотив" на своем льду. ЦСКА 12 февраля сыграет в гостях с московским "Спартаком".

