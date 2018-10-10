В ГД рассказали, кому могут повысить пенсию весной 2026 года

Алексей Говырин рассказал об основаниях по повышению пенсии.

Всеобщего повышения пенсий между апрелем и августом в 2026 году не запланировано, но оно возможно для отдельных категорий пенсионеров. Соответствующее заявление журналистам из новостного агентства "ТАСС" сделал член комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, представляющий фракцию "Единая Россия". Парламентарий из нижней палаты парламента отметил, что речь идет о гражданах, которые в этот период достигли 80 лет, получили инвалидность, либо у них родился ребенок, а также о тех, кто успешно выработал необходимый "северный" или "сельский" профессиональный стаж.

Существует целый набор индивидуальных оснований, при наступлении которых Социальный фонд России пересчитывает выплату автоматически, без заявления и в любой месяц. Алексей Говырин, Депутат ГД РФ

Первым основанием, о котором граждане иногда забывают, - это достижение 80 лет. Как только человек отмечает юбилей, то его фиксированная выплата по страховой пенсии удваивается. В 2026 году она составляет 9 584,69 рублей, а после 80 лет вырастает до 19 169,38 рублей. Дополнительно к этому от государства начисляется надбавка, выдаваемая на уход. Ее размер составляет 1 413,86 рублей. Перерасчет ведется с даты рождения, а фактически повышенная сумма россиянину приходит уже в следующем месяце. Однако такое правило не работает для получателей социальной пенсии и не дает второго удвоения тем, у кого уже есть повышение как у инвалида I группы.

Второе основание связано с установлением I группы инвалидности. Когда бюро МСЭ выносит такое решение, то фиксированная выплата для человека увеличивается на 100 процентов общеустановленного размера. Россиянину также назначается надбавка на уход - 1 413,86 рублей. Еще одним основанием можно считать изменение числа иждивенцев у гражданина. Рождение ребенка у пенсионера, например, влечет за собой автоматический перерасчет с даты рождения, а размер повышения определяется как доля от фиксированной выплаты. Те люди, которые выработали не менее 15 лет в районах Крайнего Севера, получат фиксированную выплату повышается на 50 процентов, а при 20 годах в приравненных местностях - на 30 процентов. Пенсионеры с 30-летним сельским стажем, прекратившие свою работу, получают прибавку в 25 процентов в виде фиксированной выплаты с первого числа месяца после увольнения с места трудоустройства.

