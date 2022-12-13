МВФ заявил, что ситуация с госдолгом США может создать системные риски в мировой экономике

Кристалина Георгиева призвала Конгресс решить проблему на долгосрочной основе.

Ситуация вокруг повышения потолка американского государственного может привести к появлению системных рисков как для национальной, так и для мировой экономики. Соответствующее заявление в рамках выступления на пресс-конференции с журналистами сделала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по результатам ежегодного обзора экономики США на основании 4-й статьи Устава МВФ.

...Может создать дополнительные, вполне предотвратимые системные риски для американской и мировой экономики в то время, когда в ней уже фиксируется заметное напряжение. Кристалина Георгиева, глава МВФ

Специалисты призвали законодателей США из Конгресса "немедленно поднять или приостановить действие потолка госдолга" ради того, чтобы не усугублять риски сокращения темпов экономических показателей в стране, а также найти постоянное решение этой проблемы, так как она возникает с периодичностью. Кристалина Георгиева заметила, что основываться политики должны на институционных изменениях, которые смогут гарантировать, что после одобрения ассигнований необходимое пространство в рамках лимита федеральной задолженности США будет автоматически предоставлено для финансирования расходов.

МВФ прогнозирует сохранение инфляции в США на уровне выше показателей ФРС.

Фото и видео: YouTube / Reuters