Молодой "пират" отобрал две бутылки рома у грузчика в Петергофе

Во вторник, 2 декабря, в 13:47 сотрудники полиции Петродворцового района получили сигнал от руководителя службы безопасности торгового заведения, находящегося по адресу: Петергоф, Гатчинская улица, дом 2, о краже спиртного, совершенной неизвестным лицом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место полицейские оперативно задержали подозреваемого — 27-летнего местного жителя, которого застали сразу же после совершения преступления. Выяснилось, что мужчина открыто похитил у 34-летнего сотрудника склада две бутылки рома общей стоимостью 2 798 рублей.

Злоумышленника доставили в полицейский участок для дальнейшего выяснения обстоятельств дела. Возбуждено уголовное производство по пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ ("грабёж").

Фото: Piter.TV