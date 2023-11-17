В Ленинградском зоопарке показали осенние будни львов Адама и Таисии

Судя по видео, настроение Адама и Таисии осенью не совпадает.

Сотрудники Ленинградского зоопарка засняли ноябрьские будни пары львов. Судя по видео, настроение Адама и Таисии осенью не совпадает.



Так, лев Адам лежит в полудрёме: его явно сразила осенняя хандра. Львица Таисия при этом наоборот бодра и пытается увлечь самца игрой с погремушкой, однако тот не особенно настроен на развлечения.

В зоопарке подчеркнули, что, несмотря на разницу в поведении, обитатели саванны продолжают быть учтивыми друг с другом и, как могут, стараются поддержать любое львиное увлечение.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленинградском зоопарке до конца 2023 года будет работать выставка "Зоосад в годы блокады".

Видео: Telegram / Ленинградский зоопарк