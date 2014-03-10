В Ленинградском зоопарке до конца 2023 года будет работать выставка "Зоосад в годы влокады"

В октябре Ленинградский зоопарк поучаствовал в ежегодном "Форуме малых музеев". Тогда зверинец стал рекордсменом по количеству посетителей. Об этом рассказали в социальных сетях Ленинградского зоопарка.
Экскурсии "Зоосад в годы блокады" с квестом, интерактивные экскурсии "Династии Ленинградского зоопарка", а также лекции с демонстрацией фото и видеодокументов военных лет посетили более двух тысяч петербуржцев и гостей города.
В связи с этим, в зллпарке приняли решение продлить работу выставки "Зоосад в годы блокады" до конца года, чтобы все желающие смогли посетить ее.
Выставка будет работать по понедельникам с 13:00 по 16:00, павильон "Большие кошки" напротив бассейна белого медведя. Возратсных ограничений нет.
Ранее сообщалось, что в Ленинградском зоопарке показали, как рогатые вороны пытаются достать ягоды.
Фото: Ленинградский зоопарк
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