В Ленинградском зоопарке до конца 2023 года будет работать выставка "Зоосад в годы влокады"

Выставка «Зоосад в годы блокады» открыта для всех желающих по понедельникам до конца 2023 года.

В октябре Ленинградский зоопарк поучаствовал в ежегодном "Форуме малых музеев". Тогда зверинец стал рекордсменом по количеству посетителей. Об этом рассказали в социальных сетях Ленинградского зоопарка.

Экскурсии "Зоосад в годы блокады" с квестом, интерактивные экскурсии "Династии Ленинградского зоопарка", а также лекции с демонстрацией фото и видеодокументов военных лет посетили более двух тысяч петербуржцев и гостей города.

В связи с этим, в зллпарке приняли решение продлить работу выставки "Зоосад в годы блокады" до конца года, чтобы все желающие смогли посетить ее.

Выставка будет работать по понедельникам с 13:00 по 16:00, павильон "Большие кошки" напротив бассейна белого медведя. Возратсных ограничений нет.

Ранее сообщалось, что в Ленинградском зоопарке показали, как рогатые вороны пытаются достать ягоды.

Фото: Ленинградский зоопарк

