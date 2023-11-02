В Ленинградском зоопарке показали, как рогатые вороны пытаются достать ягоды

Вороны Аид и Персефона проявили свою сообразительность и умение решать сложные задачи.

Вороны Аид и Персефона начали изучать лед, пытаясь найти способ достать желанные лакомства. Об этом рассказали в социальных сетях Ленинградского зоопарка.

Во льду были заключены вкусные ягоды и мучники. На первый взгляд задача казалась невыполнимой, но наши герои не сдались. Сначала они попробовали использовать свой клюв, но он не был достаточно сильным, чтобы пробить лед. Тогда вороны начали использовать свой интеллект и находчивость. Они начали бросать куски льда на землю, чтобы разбить его на меньшие кусочки. Затем они использовали свой клюв, чтобы вытащить ягоды и мучники из льда.

Людей Аид и Персефона не боятся и с удовольствием подходят ближе к посетителям. В зоопарке попросили не дразнить и не беспокоить воронов, чтобы сохранить их роскошный клюв в безопасности.

Ранее сообщалось, что волки Мрак и Сумрак из Ленинградского зоопарка научились новому прыжку.

Видео: Ленинградский зоопарк