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Волки Мрак и Сумрак из Ленинградского зоопарка научились новому прыжку
26 октября, 18:44
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Волки Мрак и Сумрак из Ленинградского зоопарка научились новому прыжку

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Они синхронно отталкиваются от стекла вольера и переворачиваются в воздухе.

Волков Мрака и Сумрака из Ленинградского зоопарка обучили новому трюку. Видео показали в телеграм-канале учреждения 26 октября.

Теперь братья-волки умеют делать необычный прыжок, похожий на полусальто. Они синхронно отталкиваются от стекла вольера и переворачиваются в воздухе.

Сотрудники зоопарка предложили подписчикам канала придумать подпись к упражнению. Варианты были предложены разные. 

С братом мы – два акробата,

В цирк работать не хотим!

Жить мы будем в зоопарке,

Приходите в гости к нам!

Татьяна, участница телеграм-канала Ленинградского зоопарка

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленинградском зоопарке празднуют день рождения львицы Таисии.

Фото: Телеграм / Ленинградский зоопарк

Теги: волки, ленинградский зоопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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