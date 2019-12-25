Волки Мрак и Сумрак из Ленинградского зоопарка научились новому прыжку

Они синхронно отталкиваются от стекла вольера и переворачиваются в воздухе.

Волков Мрака и Сумрака из Ленинградского зоопарка обучили новому трюку. Видео показали в телеграм-канале учреждения 26 октября.

Теперь братья-волки умеют делать необычный прыжок, похожий на полусальто. Они синхронно отталкиваются от стекла вольера и переворачиваются в воздухе.

Сотрудники зоопарка предложили подписчикам канала придумать подпись к упражнению. Варианты были предложены разные.

С братом мы – два акробата, В цирк работать не хотим! Жить мы будем в зоопарке, Приходите в гости к нам! Татьяна, участница телеграм-канала Ленинградского зоопарка

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленинградском зоопарке празднуют день рождения львицы Таисии.

Фото: Телеграм / Ленинградский зоопарк