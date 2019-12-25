Волки Мрак и Сумрак из Ленинградского зоопарка научились новому прыжку

Волков Мрака и Сумрака из Ленинградского зоопарка обучили новому трюку. Видео показали в телеграм-канале учреждения 26 октября.
Теперь братья-волки умеют делать необычный прыжок, похожий на полусальто. Они синхронно отталкиваются от стекла вольера и переворачиваются в воздухе.
Сотрудники зоопарка предложили подписчикам канала придумать подпись к упражнению. Варианты были предложены разные.
С братом мы – два акробата,
В цирк работать не хотим!
Жить мы будем в зоопарке,
Приходите в гости к нам!
Татьяна, участница телеграм-канала Ленинградского зоопарка
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Фото: Телеграм / Ленинградский зоопарк
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