Пара японских журавлей наслаждается солнцем в Ленинградском зоопарке

Самец Кобе и самка Фунибаши получили свои необычные имена в честь городов Страны Восходящего Солнца.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка показала, как пара японских журавлей наслаждалась весенней погодой в Санкт-Петербурге. Самец Кобе и самка Фунибаши провели время за чисткой перьев под мартовскими лучами солнца.

Японские журавли решили прогуляться по своей территории: их царственный вид ясно указывал окружающим, что нельзя вмешиваться в их дела. Кобе и Фунибаши получили свои необычные имена в честь городов Японии. Эти японские красавцы очень дружелюбны и любопытны.

Как добавили представители зверинца, что японский журавль - птица семейства журавлей, которая обитает на Дальнем Востоке и в Японии. Этот редкий вид насчитывает всего 1700-2000 особей. Он находится под угрозой полного исчезновения и охраняется международным и национальными законодательствами.

Ранее мы сообщили о том, что нерпа Шлиссик радуется наступлению весны.

Видео: пресс-служба Ленинградского зоопарка