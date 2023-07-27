Колючий десант терроризирует жителей Ленобласти

В 47 регионе активизировались ежи.

Волонтеры и жители Волосовского района заметили повышенную активность ежей вблизи населенных пунктов. В соцсетях появились видео, на которых колючие зверьки исследуют дворовые территории. Об этом сообщают в официальном Telegram-канале Северо-Западного Управления Росприроднадзора.

Специалисты поясняют, такое поведение нормально для начала лета, когда молодые ежи покидают гнезда в поисках новых мест обитания. Животные могут появляться в жилых зонах, но не нуждаются в помощи людей — они способны самостоятельно находить пищу.

А местным жителям важно помнить, что не нужно брать ежей на руки — они могут быть переносчиками инфекций. Помощь требуется только явно травмированным особям.

Ранее Piter.TV сообщал, что красношейные поганки успешно выводят потомство в Гатчинском парке.

Видео: Официальный Telegram-канал Северо-Западного Управления Росприроднадзора