Красношейные поганки успешно выводят потомство в Гатчинском парке

Малыши буквально зарываются в тёплые перья мамы или папы — так что из спины торчат только головы.

В Гатчинском парке уже не первый год красношейные поганки, занесённые в Красную книгу Ленинградской области, успешно выводят своё потомство. В этом году у семейной пары четыре птенца, которые совершенно не похожи на своих родителей. Они напоминают гадких утят: невзрачные, серенькие, да ещё и с полосатой головой. Даже не верится, что это птенцы родителей-красавцев, голову которых украшают жёлтые перья в виде раздвоенного хохолка — своеобразные золотистые "рожки". Об этом сообщил биолог Павел Глазков.

Поганки образуют стабильные пары на весь сезон размножения. Оба родителя преданно выращивают и выкармливают своё потомство. Основной корм — мелкая рыбёшка. У этих птиц необычная забота о потомстве. Для безопасности они возят птенцов на своих спинах и при необходимости могут с ними даже нырять.

Малыши буквально зарываются в тёплые перья мамы или папы — так что из спины торчат только головы. Взрослые плавают и по ходу дела кормят сидящих на спине птенцов. Дети настолько привыкают к родительской заботе, что, будучи уже большими, продолжают кататься на родителях. С какого-то момента они помещаются на маме или папе лишь по одному, и катаются по очереди. Красношейные поганки встречаются и в Петербурге.

Ранее мы сообщили о том, что на болотах в Петербурге и Ленобласти начала плодоносить пушица.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре | Павел Глазков (Станислав Крутоверцев, Павел Глазков)