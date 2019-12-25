На севере Петербурга построят коллектор за почти 23 млрд рублей

Работы должны быть выполнены до 10 декабря 2029 года включительно.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" провело тендер на реализацию второго этапа строительства дублирующего участка Главного канализационного коллектора (ГКК), говорится в официальной информации, размещённой на сайте госзакупок. Конкурс объявлен 17 ноября, стартовая максимальная стоимость договора достигает суммы более 22,8 миллиарда рублей. Окончательные итоги конкурса будут подведены 4 декабря.

Подрядчику поручено провести строительные работы на участке коллектора длиной приблизительно 4,2 км, проходящем от дома №19, корпус 13 по Новой улице посёлка Лахта до дома №1 по Планёрной улице. Работы должны быть выполнены до 10 декабря 2029 года включительно. Строительство должно осуществляться в строгом соответствии с утверждённой проектной документацией, согласованной правительством города в августе 2025 года.

Новая ветка коллектора с трубой диаметром 4 м обеспечит надёжный мониторинг состояния главной магистрали и ускорит проведение ремонтных работ при необходимости. Дополнительно дублирующий коллектор сможет принять дополнительный объём дождевых вод в северных районах города в периоды сильных осадков.

Первый этап строительства второго направления ГКК, идущего от Северной станции аэрации до Новой улицы, уже завершён, его протяжённость составила 2,9 км. Третий этап включает прокладку ветки от Планёрной улицы до шахты №415 на Красногвардейском переулке, однако его стоимость пока не раскрывается.

