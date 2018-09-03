Мусорный оператор направит 8 млрд рублей на контракты по вывозу ТКО

Три закупки связаны с транспортировкой отходов от перерабатывающих предприятий до полигонов утилизации, остальные три направлены на организацию сбора и доставки мусора из 13 районов города до промежуточных площадок приема твердых коммунальных отходов (ТКО).

В Петербурге объявлен поиск исполнителей для оказания услуг по вывозу отходов, общий объём финансирования которых превысит отметку в 8 миллиардов рублей. Сумма всех заключаемых контрактов равна 8,07 млрд рублей, итоги конкурса станут известны 3 декабря, информирует spb.aif.ru со ссылкой на портал госзакупок.

Три закупки связаны с транспортировкой отходов от перерабатывающих предприятий до полигонов утилизации, остальные три направлены на организацию сбора и доставки мусора из 13 районов города до промежуточных площадок приема твердых коммунальных отходов (ТКО). Исполнители обязаны применять специальную технику и вести фотофиксацию процесса транспортировки. Объекты погрузки расположены в таких местах, как Парнас, Бронка-2, Софийская улица, Рыбацкий поселок, а также промышленные комплексы и объекты переработки в Ленинградской области.

Крупнейший контракт стоимостью 4,1 млрд рублей предполагает вывоз более 9,1 млн кубических метров отходов из пяти городских районов и доставку их на предприятие "Волхонка" и другие пункты переработки. Срок действия каждого из договоров составляет один год, работы стартуют с 1 января 2026 года.

