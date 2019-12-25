На реставрацию объектов культуры в Петербурге потратят 22 млрд рублей

Смольный назвал объекты, которые начнут реставрировать в следующем году.

Накануне, 9 ноября, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский на своей странице в соцсети рассказал, какие объекты планируют отреставрировать в следующем 2022 году. Также он заявил, что Смольный выделит 22 млрд рублей, что на 3 млрд больше, чем годом ранее.

По словам чиновника, в порядок приведут филиалы библиотеки Лермонтова на Измайловском проспекте и на 2-й Советской улице. Начнут работы в детском театре сказки, филармонии для детей и молодежи, особняке Румянцева, музее Шаляпина, усадьбе "Уткина дача" и "Мюзик-Холле", которые продлятся до 2024 года.

К этому же году мы планируем открыть Центр современного искусства Сергея Курехина, арт-пространство "Открытая сцена" и новый комплекс для учащихся Академии танца и работников Академического театра Бориса Эйфмана. Важно, что несмотря на все сложности, связанные с пандемией, мы продолжаем развивать "культурную" инфраструктуру. заявил Пиотровский

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