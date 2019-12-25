Центр Курёхина за 3,8 млрд рублей построят реставраторы библиотеки Маяковского

Стоимость работы оценили в 3,8 млрд рублей.

В среду, 8 декабря, стало известно, что на реставрацию и надстройку "Центра Курехина" нашли подрядчика, согласно сайту госзакупок.

Контракт достался бюро "ЖилСтрой". Стоимость контракта оценена в 3,8 миллиардов рублей. Бюро снизил цену на 27 688 рублей. В отреставрированном здании будет пять этажей: предусмотрены телевизионная студия, лифты, система кинопоказа и видеопроекции. Также специалисты благоустроили пространство вокруг центра.

Работы должны выполнить к декабрю 2024 года.

Выбранный подрядчик работал в Казанском соборе, Александровском дворце, Центральном военно-морском музее, Академии танца Бориса Эйфмана, Доме журналиста, Екатерининском дворце и другими.

Фото: центр современного искусства Сергея Курехина