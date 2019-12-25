В Петербурге простились с основателем Митьков Владимиром Шинкаревым

Он ушел из жизни 19 апреля в возрасте 72 лет.

В Петербурге прошло прощание с художником, писателем и основателем арт-группы "Митьки" Владимиром Шинкаревым. Церемония состоялась в храме Спаса Нерукотворного на Конюшенной площади. Проводить его в последний путь пришли родные, друзья и коллеги. Последним пристанищем художника стало Смоленское кладбище.

Шинкарев умер 19 апреля на 73-м году жизни. Причиной назвали сердечную недостаточность. Он родился в Ленинграде в 1954 году, окончил геологический факультет ЛГУ, но также учился живописи на курсах при училище имени Мухиной и институте имени Репина. С 1975 года участвовал в неофициальных выставках.

Шинкарев написал ироничную повесть "Максим и Федор" и знаменитые очерки "Митьки", которые стали литературным манифестом одноименной художественной группы. Он придумал название и образ поведения для художников, которые "никого не хотят победить". В 1994 году вступил в петербургский союз художников. Его работы хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Эрмитаже и даже в лондонском Музее Виктории и Альберта. В этом году в Москве прошла его персональная выставка "Жизнь удалась".

