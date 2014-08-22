Умер звезда фильмов "Парк Юрского периода" Сэм Нилл

В 2022 году у актера диагностировали редкую форму рака крови.

Новозеландский актер Сэм Нилл скончался на 79 году жизни, на протяжении долгого времени он боролся сонкологическим заболеванием. Об этом в социальных сетях сообщила его семья.

Близкие звезды фильмов "Парк Юрского периода" рассказали, что Нилл умер 13 июля в Сиднее. Для родственников его уход оказался внезапным и неожиданным.

Сэм Нилл находился в ремиссии после борьбы с онкологическим заболеванием. В 2022 году врачи диагностировали у него ангиоиммунобластическую Т-клеточную лимфому. Лечение он проходил в частной больнице St Vincent"s Private Hospital.

Мировую популярность Ниллу принесла роль палеонтолога Алана Гранта в фильмах "Парк Юрского периода". За свою карьеру он три раза выдвигали на престижную премию "Золотой глобус". Актер снялся более чем в 100 фильмах и сериалах, среди которых "Пианино", "Сквозь горизонт", "Заклинатель лошадей", а также сериал "Острые козырьки".

Ранее мы сообщали, что скончался звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри.

Фото: Magnific