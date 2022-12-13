Авторы No Manʼs Sky выпустили трейлер нового дополнения Interceptor

Дополнение к игре вышло 5 апреля.

Разработчики компьютерной игры No Man"s Sky выпустили геймплейный трейлер для своего нового обновления под названием Interceptor. Проект позволит персонажу отправиться в некие заброшенные миры Стражей, в которых он начнет исследовать планеты и сражаться против испорченных роботов-хранителей. Пользователю предоставят новые технологии и предоставят доступ к новому типу космического корабля. Дополнительно авторы добавили новую косметику и другие сторонние функции, в том числе и для VR-версии.

Олдскульный шутер в рисованном фэнтезийном мире The Explorator отправит игроков на поиски Атлантиды.

Фото и видео: YouTube / HelloGamesTube