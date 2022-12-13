Олдскульный шутер в рисованном фэнтезийном мире The Explorator отправит игроков на поиски Атлантиды

У игры еще нет официального релиза.

Разработчики из французской компании Remnant Games Studio в рамках апрельской трансляции представили в социальных сетях новый трейлер своего фэнтезийного шутера The Explorator с полуоткрытым миром. Игроки получат роль исследователя, который принимает решение отправиться на опасный остров Осполис, под которым может быть скрыт мифический город Атлантида. По сюжету истории этого город ранее был захвачен монстрами и гоблинами. Они появились из подземных туннелей, загадку который предстоит разгадать герою. Создатели уточнили, что игра претендует на реализм, так как каждая пуля окажется смертельная для персонажа.

Разработчики проекта также обещают геймерам внедрить побочные квесты, уникальные награды за исследование окружения, артефакты с особыми характеристиками и ограниченный по весу инвентарь, апгрейды оружия и брони, а также прокачку талантов персонажа. В настоящее время у игры нет официальной даты выхода в свет. Проект создается для таких платформ как персональные компьютеры (Steam), консоли Xbox Series X и S на движке Unity. на текущий момент заявлена поддержка английского и французского языка, русский язык не обозначен.

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Фото и видео: YouTube / Sydney Ravaz