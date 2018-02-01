Создатель "Назад в будущее" объяснил, почему четвертой части не будет

Он напомнил, что актеру Майклу Джей Фоксу скоро 60 лет, и у него болезнь Паркинсона.

Сценарист фильма "Назад в будущее" Боб Гейл объяснил, почему зрители никогда не увидят четвертую часть. Он напомнил, что исполнителю главной роли Майклу Джей Фоксу скоро исполнится 60 лет. Кроме того, у него болезнь Паркинсона. Об этом пишет издание Collider.

"Вы не захотите этого видеть", - отметил Гейл, добавив, что уже снято множество сиквелов, которым не следовало бы выходить вовсе.

Также создатели "Назад в будущее" не собираются уступать права на съемки четвертой части кому-либо другому. По словам Гейла, авторов фильма можно назвать гордыми родителями, которые не планируют отдавать своего ребенка в проституцию ради финансовой выгоды.

Ранее мы писали, что Джейк Джилленхол сыграет в мини-сериале HBO по роману Ю Несбе.

Фото: кадр из фильма "Назад в будущее"