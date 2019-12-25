Джейк Джилленхол сыграет в мини-сериале HBO по роману Ю Несбе

Постановщиком и продюсером выступит Дени Вильнев.

Телеканал HBO запускает в производство мини-сериал по мотивам произведения "Сын" норвежского писателя Ю Несбе. Главную роль в нем исполнит голливудский актер Джейк Джилленхол. Об этом пишет издание Variety.

Постановщиком и продюсером сериала станет Дени Вильнев. Авторы проекта "Мир дикого запада" Джонатан Нолан и Лиза Джой Нолан займут кресла исполнительных продюсеров.

Сроки работы над проектом пока не сообщаются. Изначально Дени Вильнев хотел экранизировать роман в виде полнометражного фильма, но в итоге принял решение снимать именно мини-сериал.

Сонни провел в тюрьме почти половину жизни, и теперь ему настолько безразлично собственное будущее, что он даже согласен признаться в чужом преступлении. Все меняется в тот момент, когда герой узнает, как на самом деле погиб его отец. Сонни считал отца продажным полицейским, покончившим жизнь самоубийством. Однако все оказалось не так. Теперь у Сонни есть цель – месть. Все, кто причастен к гибели отца, должны за это ответить.

Ранее был составлен рейтинг актеров, которые чаще всех занимаются сексом в кино. В их числе оказался Джейк Джилленхол.

Фото: Instagram / jakegyllenhaal