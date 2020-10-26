Квентин Тарантино порекомендовал хоррор "Дьявол отсчитал пять" на Хэллоуин

Тарантино похвалил исполнителей главных ролей.

В понедельник, 26 октября, стало известно о том, что Квентин Тарантино назвал фильм ужасов, который стоило бы посмотреть на Хэллоуин. Об этом режиссер рассказал на кинофестивале PaleyFest.

Тарантино похвалил фильм ужасов "Дьявол отсчитал пять" 1974 года. Он заявил, что кинолента "потрясающая и довольно безумная".

Наконец я посмотрел его и подумал: „Вау, это потрясающе! Квентин Тарантино

По сюжету пятеро сбежавших из психиатрической клиники детей находят приют в зимней резиденции, принадлежащей одному криминальному авторитету, и вскоре превращают её в площадку для своих жестоких игр.

Ранее мы сообщали о том, что вышел второй трейлер фильма "Цой" Алексея Учителя.

Видео:vertigoflow/YT