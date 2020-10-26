Вышел второй трейлер фильма "Цой" Алексея Учителя

В понедельник, 26 октября, стало известно о том, что опубликован второй трейлер драмы "Цой" режиссера Алексея Учителя. Ролик появился на YouTube-канале Киноафиша Отечественное.
Стоит отметить, что в фильме нет актера, который бы играл Виктора Цоя. вместо этого Алексей Учитель использовал адаптированную хронику. В центре сюжета водитель автобуса, в который врезался автомобиль культового певца.
Премьера картины была запланирована на 12 ноября.
Ранее мы сообщали о том, что в прокат вышел фильм Оксаны Карас "Доктор Лиза".
Видео:Киноафиша Отечественное/YT
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