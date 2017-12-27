Опубликован первый трейлер фильма "Гоголь. Вий"

Премьера состоится 5 апреля 2018 года.

В сети появился первый трейлер продолжения одного из кассовых фильмов минувшего года "Гоголь". Вторая часть кинокартины под названием "Гоголь.Вий" ожидается в апреле 2018 года.

"Вий" обещает быть еще масштабнее и сложнее в производстве. Новый эпизод продолжит рассказ о молодом писаре Николае Гоголе, который приехал в село Диканька расследовать убийства молодых девушке.

Режиссеры обещают зрителям захватывающую битву в стенах старинной часовни с древним монстром Вием.

"Гоголь. Начало" вышел на экраны 30 августа 2017 года и собрал в прокате 443 миллиона рублей, войдя в десятку самых кассовых лент 2017 года, сделанных в России.

Видео: YouTube / The Hollywood Reporter Russia