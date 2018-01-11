В 52 года умер Евгений Сытый, сыгравший слугу Якима в фильмах о Гоголе

Он тяжело болел последние годы.

Актер театра и кино Евгений Сытый ушел из жизни в возрасте 52 лет после тяжелой болезни. Об этом сообщила пресс-служба МХТ им. Чехова.

Он никогда не учился на артиста, просто был им – талантливым, обаятельным, абсолютно бесстрашным. МХТ им. Чехова

В театре отметили, что в последние годы актер тяжело болел, но продолжал работать. Он вышел на сцену последний раз 4 ноября 2021 года, после этого вечером его из театра увезла скорая.

Прощание с актером состоится 18 марта, в 11:00 начнется гражданская панихида в МХТ имени А. П. Чехова. Евгений Сытый будет похоронен в Кемеровской области.

Сытый играл и ставил спектакли в кемеровском театре "Ложа". В начале 2000-х состоялся дебют актера в кинематографе, он сыграл небольшую роль в фильм "Коктебель". Евгений Сытый сыграл в десятках кинокартин, в том числе в фильмах "Гоголь. Начало", "Гоголь. Вий", "Аритмия", "Эпидемия" и др.

Кадр: из фильма "Гоголь. Начало"

Фото: МХТ им. Чехова