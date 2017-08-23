Скруджи признался, что написал саундтрек к фильму "Гоголь" за сутки

Популярный артист музыкального лейбла Black Star написал саундтрек к долгожданной премьере фильма «Гоголь»

Премьера клипа состоялась вчера на YouTube. В клипе рэпер предстал перед зрителями в образе писателя, который находится в творческих муках. Как говорит сам артист – «тема сложная». Он проанализировал жизнь Гоголя и использовал в тексте факты из его биографии. Проще говоря, попытался «побыть в его шкуре». И сделал это за одни сутки!

«Скорее всего будет сложно для вас. Так как нужно углубиться в биографию самого Николая Васильевича или смотреть клип после фильма. Сложно для тех, кто его не знает или не знаком с ним. Для меня задачка это интересная. Сутки! У меня были сутки для того, чтобы написать саундтрек и конечно мы копали! Я работал с Марко Джакомо, это его музыка. Мы с ним быстро сработались, все это сделали. Поэтому успели в сжатые сроки все это сделать. В общем получилось вроде круто!» - сказал артист из музыкального лейбла Black Star

Напомним, что премьера фильма «Гоголь. Начало» состоится 31 августа во всех кинотеатрах