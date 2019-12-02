Спектакль "Женитьба"

Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль поставлен по одноименному произведению Николая Гоголя. В центре сюжета купеческая дочка Агафья, которая выбирает себе жениха. "Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича…", - размышляет девушка. Выбор невесты, в конце концов, падает на надворного советника Подколесина, который, в свою очередь, тоже терзается неразрешимыми сомнениями.

Продолжительность: 3 часа

Адрес: Театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44

Фото: komedianty.com