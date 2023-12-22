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Спектакль "Женитьба"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Женитьба"

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Комедию "Женитьба" представят 28 ноября в Александринском театре. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

"Жизнь" комедии Н. В. Гоголя "Женитьба" началась в Александринском театре 170 лет назад. В премьерном спектакле роль Подколесина исполнил великий актер Александр Мартынов. 

Интерпретации пьес писателя определяли творческий строй труппы театра, становились программными. А сегодняшнюю постановку создали к его 200-летию. 

В своем спектакле В. Фокин раскрыл конфликт героя, стремящегося сохранить личностный мир с абсурдным обликом действительности. Эта действительность провоцирует человека делать невероятные трюки и участвовать в нелепых аттракционах. 

Такой аттракцион – история сватовства шести женихов к купеческой дочке Агафье Тихоновне. 

Фото: alexandrinsky.ru 

Теги: александринский театр, женитьба
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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