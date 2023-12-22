Спектакль "Женитьба"

Комедию "Женитьба" представят 28 ноября в Александринском театре. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

"Жизнь" комедии Н. В. Гоголя "Женитьба" началась в Александринском театре 170 лет назад. В премьерном спектакле роль Подколесина исполнил великий актер Александр Мартынов.

Интерпретации пьес писателя определяли творческий строй труппы театра, становились программными. А сегодняшнюю постановку создали к его 200-летию.

В своем спектакле В. Фокин раскрыл конфликт героя, стремящегося сохранить личностный мир с абсурдным обликом действительности. Эта действительность провоцирует человека делать невероятные трюки и участвовать в нелепых аттракционах.

Такой аттракцион – история сватовства шести женихов к купеческой дочке Агафье Тихоновне.

Фото: alexandrinsky.ru