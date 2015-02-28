Стало известно, в каких районах Петербурга чаще женятся

в 2022 году в Петербурге поженились более 58 000 пар

Стало известно в каких районах Санкт-Петербурга чаще женятся, а в каких разводятся. Об этом сообщила пресс-служба Красногвардейского района.



Администрация района, ссылаясь на статистику городской администрации, рассказала, что в 2022 году в Петербурге поженились более 58 000 пар, а развелись около 27 000.



Влюбленные заключали браки по большей части в Адмиралтейском, Приморском, Центральном и Выборгских районах, а разводились чаще всего жители Приморского, Невского, Красносельского, Калининского и Московского районов.

Летний свадебный сезон 2023 года в Петербурге стал самым насыщенным за последние 5 лет. За три летних месяца 2023 года органами ЗАГС Санкт-Петербурга было зарегистрировано 18 700 браков. Это почти на 5% больше, чем в летние периоды любого из предыдущих пяти годов.

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