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Стало известно, в каких районах Петербурга чаще женятся
Сегодня, 16:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, в каких районах Петербурга чаще женятся

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в 2022 году в Петербурге поженились более 58 000 пар

Стало известно в каких районах Санкт-Петербурга чаще женятся, а в каких разводятся. Об этом сообщила пресс-служба Красногвардейского района.

Администрация района, ссылаясь на статистику городской администрации, рассказала, что в 2022 году в Петербурге поженились более 58 000 пар, а развелись около 27 000.

Влюбленные заключали браки по большей части в Адмиралтейском, Приморском, Центральном и Выборгских районах, а разводились чаще всего жители Приморского, Невского, Красносельского, Калининского и Московского районов.

Летний свадебный сезон 2023 года в Петербурге стал самым насыщенным за последние 5 лет. За три летних месяца 2023 года органами ЗАГС Санкт-Петербурга было зарегистрировано 18 700 браков. Это почти на 5% больше, чем в летние периоды любого из предыдущих пяти годов.

Фото: unsplash

Теги: женитьба, загс, развод
Категории: Лента новостей,

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