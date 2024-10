Анонсирована новая антология ремастеров Tomb Raider IV–VI Remastered

Релиз сборника запланирован на 14 февраля 2025 года.

Студия разработки Aspyr анонсировала вторую часть антологии ремастеров старых игр франшизы серии Tomb Raider. В этот раз сборник получил название Tomb Raider IV-VI Remastered. У проекта также появилась официальная страница в стриминговом сервисе Steam, трейлер и дата выхода. Релиз заявлен на 14 февраля 2025 года. Создатели пояснили, что в сборник войдут следующие игры: Tomb Raider 4: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles и Tomb Raider: The Angel of Darkness. Новинка из мира компьютерных игр получит полный перевод на русский язык. Дополнительно все три игры получат графические и некоторые технические улучшения.

Ранее Crystal Dynamics, разработавшая проекты Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider, сообщила аудитории, что общий тираж франшизы превысил сто миллионов копий.

Вышел трейлер исторического фильма "Красный шелк" с Милошем Биковичем.

Фото и видео: YouTube / Aspyr Media