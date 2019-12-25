Пенсионер едва не лишился 8 млн рублей на Васильевском острове

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Полицейские задержали курьера мошенников при получении крупной суммы от пенсионера на Васильевском острове в Петербурге.

По данным МВД России, 15 июля к правоохранителям Василеостровского района обратился 75-летний мужчина, заявивший о том, что аферисты, представившись сотрудниками силовых структур, убедили его отдать наличные незнакомке. В тот же день при передаче 7,9 млн рублей с поличным поймали 75-летнюю женщину.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Задержанная допрошена в качестве подозреваемой.

Ранее мы рассказывали о том, что пожилой петербуржец лишился 7 млн рублей после пяти встреч с курьером мошенников. Причиненный ущерб не был возмещен в добровольном порядке, и прокуратура обратилась в суд.

Фото: Piter.TV