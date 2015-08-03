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Во время пожара в Стрельне погиб мужчина
Сегодня, 8:38
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Во время пожара в Стрельне погиб мужчина

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В однокомнатной квартире полыхала обстановка на площади 15 квадратных метров.

В Петродворцовом районе произошел смертельный пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании на Львовской улице, 25, в Стрельне поступила на пульт спасателей 15 июля в 06:00. В однокомнатной квартире полыхала обстановка на площади 15 квадратных метров. Потушили огонь к 06:41. 

По данным портала 78.ru, в результате происшествия погиб мужчина. К ликвидации пожара привлекали 14 человек личного состава и три единицы техники. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются дознавателями. 

Ранее на Piter.TV: молодой мужчина ответит перед судом за поджог иномарки на проспекте Медиков. Общая сумма причиненного ущерба превысила 3,8 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, стрельна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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