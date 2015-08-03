Во время пожара в Стрельне погиб мужчина

В однокомнатной квартире полыхала обстановка на площади 15 квадратных метров.

В Петродворцовом районе произошел смертельный пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании на Львовской улице, 25, в Стрельне поступила на пульт спасателей 15 июля в 06:00. В однокомнатной квартире полыхала обстановка на площади 15 квадратных метров. Потушили огонь к 06:41.

По данным портала 78.ru, в результате происшествия погиб мужчина. К ликвидации пожара привлекали 14 человек личного состава и три единицы техники. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются дознавателями.

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Фото: Piter.TV