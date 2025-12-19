Картину петербургского мультипликатора Бронзита номинировали на Оскар-2026

Мультфильм "Три сестры" из Петербурга получил шанс побороться за статуэтку.

Мультфильм "Три сестры" петербургского режиссера и мультипликатора Константина Бронзита номинирован на премию Оскар 2026 года в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм". Об этом сообщает КП-Петербург.

Картина создана по мотивам черногорской легенды о трех сестрах, которые ждали возвращения моряка, но так и не дождались его. Мультфильм был снят автором в рамках эксперимента: режиссер полностью выдумал личность, под которой подписан фильм, чтобы проверить, сможет ли работа получить признание без известных связей и имени.

В титрах мультфильма отсутствуют реальные имена участников съемочной группы. По словам Бронзита, это было сделано специально для того, чтобы оценка картины основывалась исключительно на её художественных качествах. Константин Бронзит известен как автор российских анимационных проектов "Карлик нос", серий франшизы о трех богатырях и мультсериала "Лунтик". Его работы ранее номинировались на премию "Сезар" и дважды на Оскар. Режиссер также является лауреатом премии президента Российской Федерации.

Фото: pxhere