Фильм "Он не может жить без космоса" Константина Бронзита взял приз в Таллине

Анимационная картина завоевала очередную награду.

Фильм "Он не может жить без космоса" петербургского режиссера Константина Бронзита стал лауреатом Гран-При международного фестиваля короткометражных фильмов "Невиданное кино" в Таллине.

Об этом 7 ноября рассказали в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного Университета профсоюзов (СПбГУП), где преподает режиссер. Константин Бронзит – профессор кафедры режиссуры мультимедиа и заслуженный деятель искусств России, студенты факультета искусств слушают его авторский курс "Компьютерная графика и анимация"

Награда пополнила коллекцию режиссера – до этого картина о двух друзьях, мечтающих о полете в космос, завоевала награду в номинации "Лучший анимационный фильм" на 48-м кинофестивале в испанском городе Уэска и на другом кинофестивале, в польском Кракове.

Ранее Константин Бронзит прокомментировал новые правила премии "Оскар". Он заявил, что это все очень далеко от реального искусства.

Фото: пресс-служба СПбГУП