Константин Бронзит прокомментировал новые правила премии "Оскар"

Также Константин Бронзит заявил, что он и многие его коллеги не идиоты, и снимают не ради "Оскара".

Чтобы стать номинантом на "Оскар" с 2024 года режиссёрам придётся соблюсти в своих работах некоторые правила – пригласить на роли больше представителей расовых и этнических групп, ЛГБТ, людей с инвалидностью и ментальными расстройствами, а также привлечь больше женщин. В разговоре с "Петербургским Дневником" режиссер анимационных фильмов и двукратный номинант на премию "Оскар" Константин Бронзит оценил новые правила и заявил, что это все очень далеко от реального искусства.

Это настолько типично для американского менталитета. Только это не забота о женщинах и представителях меньшинств. Здесь отчётливо проявляется забота о себе, о том, чтобы, не дай бог, академию не обвинили в том, что она не следует новым трендам и правилам, отстаёт. Константин Бронзит

Также Константин Бронзит заявил, что он и многие его коллеги не идиоты, и снимают не ради "Оскара". Если фильм не получит эту премию, хуже от этого он не станет.

Фото: Константин Бронзит / Facebook