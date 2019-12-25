Американская киноакадемия вводит "расовый стандарт" в премию "Оскар"

Всего представлены четыре стандарта, в каждом из которых есть несколько пунктов, связанных с этническими, расовыми, гендерными или инклюзивными признаками.

Американская киноакадемия разработала новые стандарты, которым должны соответствовать картины, претендующие на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм". Об этом сообщила пресс-служба премии.

Всего представлены четыре стандарта, в каждом из которых есть несколько пунктов, связанных с этническими, расовыми, гендерными или инклюзивными признаками. В частности:

- один из главных героев или героев второго плана должен быть представителем какой-либо этнической группы (темнокожим, азиатом, латиноамериканцем, жителем Ближнего Востока и др.);

- не менее 30% второстепенных ролей должны играть женщины, члены ЛГБТ-сообщества или люди с ограниченными возможностями;

- основная тема картины должна касаться расовых, гендерных проблем или проблем людей с ограниченными возможностями;

- в качестве стажеров, дистрибьютеров, руководителей рекламной кампании должны быть несколько представителей иных этнических групп, женщин, членов ЛГБТ-сообщества.

Стоит отметить, что создателям картин, претендующим на "Оскар" в категории "Лучший фильм" в 2022 и 2023 гг., соблюдать эти стандарты не обязательно. Однако начиная с 96-й церемонии, которая состоится в 2024 году, получить заветную статуэтку без соблюдения двух из четырех представленных стандартов не выйдет. Правила для всех остальные номинаций "Оскара" останутся прежними.

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