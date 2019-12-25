Короткометражка "Процесс" с Михаилом Ефремовым выйдет 9 сентября

Это была последняя роль актера перед приговором.

Стала известна дата выхода короткометражного фильма "Процесс" с Михаилом Ефремовым в главной роли. В эфире телеканала "Дождь" режиссер Сергей Кальварский заявил, что премьера запланирована на 9 сентября.

По словам кинематографиста, выход фильма планировался на более ранний срок, однако был отложен из-за "аварии, следствия, суда", участником которых стал исполнитель главной роли.

"Когда в процессе над Мишей поставлена точка, самое время показать наш фильм "Процесс", который тоже посвящен совсем другому суду, выдуманному, но отражающему наши реалии", - отметил Кальварский.

Сюжет короткометражки "Процесс" рассказывает о судебном заседании, которое проходит в формате видеоконференции в Zoom. Михаил Ефремов сыграл в картине адвоката. Это была последняя роль актера перед приговором.

Смертельное ДТП, виновником которого стал Михаил Ефремов, произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Экспертиза показала, что актер сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Его машина выехала на встречку, где столкнулась с "Ладой" под управлением курьера интернет-магазина Сергея Захарова. От полученных травм водитель отечественного авто скончался в больнице.

Суд над Ефремовым состоялся во вторник, 8 сентября. Актера признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет и водительских прав сроком на три года. Также он должен выплатить сыну погибшего компенсацию в размере 800 тысяч рублей. Актера взяли под стражу прямо в зале суда.

Ранее мы писали, что Шнуров посвятил стихотворение осужденному Ефремову.

Фото: ВКонтакте / Актёр Михаил Ефремов